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Borsada dalgalanma devam ediyor

Borsada dalgalanma devam ediyor
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 8.901,86 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,34 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.901,86 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile turizm olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,82 ile bilişim oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybıyla 8.883,52 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahının güç kaybettiğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed imalat sanayi endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Bloomberg HT’nin aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:

KENT, KSTUR, CMENT, BRMEN, DOBUR, MMCAS, ISATR, BASCM, UFUK, SODSN

En çok kaybettiren hisseler ise şöyle:

YAYLA, BALAT, ATSYH, KERVN, FONET, AZTEK, DGATE, ISBIR, IZINV, MTRYO

 

AA

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