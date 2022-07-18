Böylesini ne duydunuz ne gördünüz... Makatından çıkan doktorları bile şoke etti

İsmi açıklanmayan ve Brezilya’da yaşayan 54 yaşındaki bir adamın makatında metal bir dambıl tespit edildi.

Brezilya’da yaşayan ve ismi açıklanmayan 54 yaşındaki bir adam dayanılmaz karın ve mide ağrıları ile günlerce süren kabızlık semptomlarıyla doktora başvurdu. Manaus kentindeki hastaneye başvuran ve tedavisine başlanan adamın ilk anal muayenesinde her şey normal bir şekildeydi. Ancak doktorlar bölgeyi bir de röntgenle ile taramaya karar verdiklerinde kolon ve rektumun kesiştiği noktada bir dambıl olduğunu fark ettiler.

Dambılın anal delinme veya başka bir ağır yaralanmaya neden olmasını önlemek için hızlı hareket eden doktorlar hastayı acilen ameliyata aldı.

OPERASYON BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI

Genel anestezi yöntemiyle ameliyatına başlanan adamın makat bölgesi yırtılmadan ve kanama olmadan başarılı bir şekilde dambıl çıkartıldı. Operasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte ismi açıklanmayan hasta 3 gün sonra taburcu edildi.