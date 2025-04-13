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BPT, Boşuna Tıklama ve Zam Haber'in X hesapları erişime engellendi

BPT, Boşuna Tıklama ve Zam Haber'in X hesapları erişime engellendi
Güncelleme:

Sosyal medya platformu X'te gündeme dair haber paylaşımları yapan BPT, Boşuna Tıklama ve Zam Haber’in X hesapları erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), X hesabından paylaşımında kararı Ankara 11’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 29 Mart’ta aldığını duyurdu.

 İFÖD’ün 2 Nisan’da aktardığına göre engelleme yaptırımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın talebi üzerine alındı.

Yaklaşık 1,3 milyon takipçisi olan BPT Haber’in açıklamasında X yönetiminin kararı henüz uygulamadığı, ancak mahkemenin kararı taraflarına ilettiği söylendi.

 

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Etiketler İFÖD ifade özgürlüğü derneği ereişimengeli engelliweb
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