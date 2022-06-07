Bu da ''sürtük'' anketi! Erdoğan'ı destekleyenlerin oranı dikkat çekti

Aksoy Araştırma'nın sahibi Ertan Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gezi protestolarına katılanlara yönelik kullandığı “sürtük” ifadesine ilişkin kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı (SODEV) ve AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemcilerine yönelik kullandığı “sürtük” ifadesine toplumun yüzde 39’unun “doğru” bulduğunu ortaya koyan anket sonucuna dikkati çekti.

Ankete göre söz konusu ifadesi “yanlış” bulanların oranı ise yüzde 50,8 oldu.

Cumhuriyet'te yer alan değerlendirmesinde, “Bu tabloya baktığımızda; AKP’nin ülkede yaratmış olduğu ağır tahribatı ve temelinden sarstığı toplumsal barışın sonuçlarını görmekteyiz” diyen Aksoy, şunları kaydetti:

“Ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından dillendirilen bir hakarete verilen desteğin oranı yüzde 39… Sıklıkla ifade ettiğim üzere, ilk seçimde iktidarın değişeceğine, sosyal demokrat bir iktidara kavuşacağımıza inancım tam. Bir özeleştiri de yaparak belirteyim ki, iktidar değişikliğini her ele aldığımızda içinde bulunduğumuz ekonomik sorunları konuşuyoruz.

Fakat bu tablo bize ekonomik sorunlar kadar büyük bir toplumsal barış sorununu karşımızda bulacağımızı gösteriyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı bir vatandaş grubuna ağır hakaretlerden birini ediyor ve toplumdan yüzde 39 destek alıyorsa sorun hepimizin düşündüğünün ötesinde…”