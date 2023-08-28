Bu görüntüler Türkiye'den... Gökyüzünde gizemli görüntü!
Mardin’in Nusaybin ilçesinde gökyüzünde halka şeklinde görülen cisim sosyal medyada gündem oldu.
Gökyüzündeki sıra dışı görüntülere Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen yeni bir görüntü daha eklendi.
Sosyal medyada bir anda paylaşım rekoru kıran görüntülerde gökyüzünde beliren halka şeklindeki cisim hem endişe yarattı hem merak uyandırdı.
Hareket halinde olan cisim ilçenin birçok yerinden görüldü.
Vatandaşlar merakla gökyüzüne bakarken gizemli cisim bir müddet sonra gözden kayboldu.
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