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  3. 24 Ocak 2019 17:08

Bu yolları kullanacaklar dikkat ! Kapatılıyor...

İstanbul'da oynanacak maç nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Bu yolları kullanacaklar dikkat ! Kapatılıyor...
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Spor Toto Süper Lig'de, Beşiktaş ile Büyükşehir  Belediye Erzurumspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yolların trafiğe  kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta, Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye  Erzurumspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet  tedbirleri kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Bu kapsamda saat 16.30'dan itibaren stat arkası Gazhane Caddesi Süzer  Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine trafik akışı sağlanamayacak. Akım, Asker  Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden yol kapatılarak Dolmabahçe  istikametine akış verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe  istikameti de araç trafiğine kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stat civarına trafik akışı verilemeyecek, akım  Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek  Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den  gelen akım iki yönlü sağlanacak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine  kapalı olacak.

Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe  istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan  Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi  Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafik akışı verilemeyecek. Akaretler  ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine  gönderilmeyecek.

AA

maç , trafik , beşiktaş
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