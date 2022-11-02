Bülent Serttaş, İngiltere Başkonsolosuna çiğ köfte yaptı

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, Bülent Serttaş'ın evine konuk oldu.

Sanatçı Bülent Serttaş, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'yu evinde konuk ederek çiğ köfte yaptı.

Poleo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Bülent Serttaş ve güzel eşi Selvi'nin yaptığı olağanüstü lezzetli çiğ köfte. Harika ailenle beni ağırladığın için çok teşekkürler" yazdı.

Paylaşılan fotoğraflarda Poleo ve Serttaş'ın çiğ köfte ile poz verdiği görüldü.