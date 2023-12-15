Bülent Tezcan yoğun bakıma alındı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bypass ameliyatının ardından tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ankara Güven Hastanesi’nde bypass ameliyatı oldu. Medyascope’un haberine göre kaynaklar, Tezcan’ın ameliyatının iyi geçtiğini söyledi. Tezcan, iki saat süren ameliyatın ardından tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Kaynaklar, Tezcan’ın bir süre sonra odaya alınacağını ekledi.