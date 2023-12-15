  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bülent Tezcan yoğun bakıma alındı

Bülent Tezcan yoğun bakıma alındı

Bülent Tezcan yoğun bakıma alındı
Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bypass ameliyatının ardından tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ankara Güven Hastanesi’nde bypass ameliyatı oldu. Medyascope’un haberine göre kaynaklar, Tezcan’ın ameliyatının iyi geçtiğini söyledi. Tezcan, iki saat süren ameliyatın ardından tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Kaynaklar, Tezcan’ın bir süre sonra odaya alınacağını ekledi.

Etiketler Bülent Tezcan yoğun bakım ameliyat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Miray Daner'in ateşli sahnesi Kuş Uçuşu'na damga vurdu Miray Daner'in ateşli sahnesi Kuş Uçuşu'na damga vurdu Prof. Dr. Ahmet Ercan riskli bölgeleri tek tek açıkladı: ''7 ve üzeri deprem olabilir'' Prof. Dr. Ahmet Ercan riskli bölgeleri tek tek açıkladı: ''7 ve üzeri deprem olabilir'' Türk Seddi'nin bir etabı daha tamamlandı Türk Seddi'nin bir etabı daha tamamlandı Dolar, Euro ve altının ateşi yükseldi! Dolar, Euro ve altının ateşi yükseldi! Türkiye'de SUV satışları patladı! En çok satılan 20 model açıklandı Türkiye'de SUV satışları patladı! En çok satılan 20 model açıklandı Ebru Gündeş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı Ebru Gündeş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı 200 bin EYT başvurusunun neden reddedildiği belli oldu 200 bin EYT başvurusunun neden reddedildiği belli oldu Danla Bilic mide ameliyatı sonrası süper minisi ve dekoltesiyle mankenlere taş çıkardı Danla Bilic mide ameliyatı sonrası süper minisi ve dekoltesiyle mankenlere taş çıkardı Şanlıurfa'da aslan paniği! Ölü olarak bulundu Şanlıurfa'da aslan paniği! Ölü olarak bulundu Gelir vergisine büyük artış yolda Gelir vergisine büyük artış yolda