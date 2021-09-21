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Burası İstanbul! Üniversiteliler sokakta sabahladı

Burası İstanbul! Üniversiteliler sokakta sabahladı

İstanbul'da kiralık ev ve yurt fiyatlarındaki artış sonrası barınacak yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, bir araya geldikleri parkta bankların üzerinde sabahlayarak soruna çözüm bulunması için çağrıda bulundu.

İstanbul'da kiralık ev ve yurt fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle barınacak yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, bu duruma dikkat çekmek için “Barınamıyoruz Hareketi”ni hayata geçirdi.

BANKLARIN ÜZERİNDE SABAHLADILAR

Kadıköy'de bir araya gelen öğrenciler, Yoğurtçu Parkı'nda bankların üzerinde sabahladılar.

Milliyet'in haberine göre abartılı bir tepki vermediklerini ve milyonlarca öğrencinin ortak hikâyesini anlattıklarını belirten öğrenciler, seslerini duyurmak için en ulaşılabilir seçenek olan banklarda buluştuklarını aktardı.

CHP'Lİ TANAL'DAN DESTEK

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’da öğrencilerin başlattığı harekete destek verdi.

 

Etiketler üniversiteli gençler yurt kiralık ev istanbul
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