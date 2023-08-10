Burdur'da çıkan yangının bilançosu belli oldu

Burdur’un Karamanlı ilçesinde çıkan yangının bilançosu belli oldu. Kılavızlar köyünde meydana gelen yangında 100 dönümün üzerindeki tarım arazisi kül oldu.

Burdur’un Karamanlı ilçesinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Kılavızlar köyünde bir tarım arazisinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi.

Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ve orman ekiplerine vatandaşlar da traktörleriyle destek verdi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında 100 dönümün üzerinde tarım arazisi yandı.