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Burdur'da gece yarısı korkutan deprem

Burdur'da gece yarısı korkutan deprem
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AFAD, Burdur'un Çavdır ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Burdur'un Çavdır ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 00.33'te meydana gelen depremin derinliği ise 25.92 km olarak belirtildi.

Etiketler Burdur deprem AFAD son depremler kandilli
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