Burdur'da gece yarısı korkutan deprem

AFAD, Burdur'un Çavdır ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Burdur'un Çavdır ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 00.33'te meydana gelen depremin derinliği ise 25.92 km olarak belirtildi.