Bursa'da pes dedirten görüntüler: Taksici bagajda yolcu taşıdı!
Bursa'da kapağı kapanmayınca eşyalarla birlikte taksinin bagajında yolculuk eden kişi, tepki çekti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bagajda yolcu taşıyan taksiciye para cezası verildi.
Arkadaşları ile bindiği taksiye eşyalarını yerleştiren kişi, kapak kapanmayınca bagajda yolculuk yaptı. Bagajda eşyaları tutarak giden kişinin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü D.A'ya, 'araç dışında yolcu bindirmek' ve 'bagaj kapısının açık tutulması' suçlarından toplam bin 861 TL ceza kesti.
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