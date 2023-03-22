  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Büyük tehlike: Lavaboya dökülen atık yağlar bakın ne oluyor!

Büyük tehlike: Lavaboya dökülen atık yağlar bakın ne oluyor!

Büyük tehlike: Lavaboya dökülen atık yağlar bakın ne oluyor!
Güncelleme:

Prof. Dr. Belgin Elipek, lavaboya dökülen atık yağların, su kaynağını kirletmesinin yanı sıra suyun üzerinde oluşturduğu tabaka nedeniyle sudaki oksijeni de tükettiğini söyledi.

Lavaboya dökülen atık yağların suyu kirlettiğini belirten Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, bunun yanında pek çok olumsuzluğa da neden olduğunu vurguladı.

Atık yağların karıştığı su kaynaklarının, insan ve çevre sağlığına zarar verdiğini aktaran Elipek, şunları kaydetti:

"Lavabodan dökülen 1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletmekte. O dökülen yağ parçalanıp gitmez. Suyun temizleme kapasitesi vardır ancak yağı temizleyemez. Bu yağlar aynı zamanda suyun yüzeyinde bir tabaka oluşturur, oksijen geçişini engeller.

Diğer yandan su içindeki bitkilerin ürettiği oksijenin yukarı çıkması engellenir. Hatta güneş ışığının suya girmesini engellediği için fotosentezin de önüne geçer. Bu durum, tamamen su kaynağını kullanılamaz hale getirir."

Etiketler tehlike lavabo yağ
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
HDP'li, TİP'li Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmıyor! Buldan açıkladı...
Bakan Bilgin'den emekliye ek zam müjdesi
Kötü haber Dünya Su Günü'nde geldi! Vali açıkladı: 80 günlük suyumuz kaldı
Harvard mezunu profesör yanıtladı: İstanbul depremi ne zaman meydana gelecek?
Credit Suisse'te krizin faturası bankacılara kesildi
Bayram gelmeden tarifesi geldi... İşte ünlülerin Ramazan Bayramı konser ücretleri
Sahurda uzak durulması gereken yiyecek ve içecekler
27 ildeki son seçim anketinde dikkat çeken oy farkı: O oylar patladı!
İkinci el araç piyasasında dikkat çeken değişim
Kaza sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı, görüntüler ile bir kez daha yıkıldı