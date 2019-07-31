Büyük tepki görmüştü... Salda Gölü ihalesinde yeni gelişme !

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Burdur’da yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı. "Açık İhale Usulü" ile gerçekleştirilen ihaleye 7 istekli firma teklif verirken değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanıp millet bahçesinin yapımına başlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Burdur’un Yeşilova İlçesindeki Salda Gölü kenarında inşa ettirilecek olan “Burdur Salda Gölü Millet Bahçesi” ihalesi bugün TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Açık İhale Usulü" ile gerçekleştirilen ihaleye 7 istekli firma teklif verirken değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanıp millet bahçesinin yapımına başlanacak

Tepkilere neden olan ihale

Burdur’un Yeşilova ilçesinde turkuaz suyu ve bembeyaz sahili ile Türkiye’nin Maldivleri sayılan Salda Gölü’ndeki ihaleye ilişkin önceki gün CHP Burdur İl Başkanlığı tarafından Yeşilova Salda Halk Plajında “Salda’ya Dokunma” başlığıyla eylem yapılmıştı.