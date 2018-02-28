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  3. 28 Şubat 2018 21:20

Çadırda köpeğe tecavüz etti !

Mersin'de bir çadırda sokak köpeğine tecavüz eden sapık suçüstü yakalandı.

Çadırda köpeğe tecavüz etti !
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir çadırda sokak köpeğine tecavüz eden sapık suçüstü yakalandı. Çevredekilerin sopalarla dövdüğü evsiz sapık gözaltına alınıp ardından serbest bırakıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çadırda sokak köpeğine tecavüz eden sapık suçüstü yakalandı.

ODUNLARLA DÖVDÜLER!

30-35 yaşlarındaki evsiz sapık, kendisine çadır tarzında bir baraka yaparak orada yaşamaya başladı. Bir sokak köpeğini çadıra götüren sapık hayvana tecavüz etti. O anlarda olayı farkeden vatandaşlar çadırı bastı.

Çevredekilerden odunlarla dayak yiyen sapığı polis gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre sapık kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

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