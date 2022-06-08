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Camiye giren yılan paniğe neden oldu

Bursa’da camiye giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Mustafakemalpaşa ilçesi Ormankadı Mahallesi’nde camiye giren yılan, namaza hazırlık yapan imam tarafından fark edildi. Ne yapacağını şaşıran cemaat, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Korkuya sebep olan yaklaşık 2 metre boyundaki bozyörük (bozdirik-hazer) yılanı itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Özel bir aparatla kalorifer petekleri arasından çıkarılarak torbaya konan yılan, daha sonra doğaya salındı. Bozyörük yılanının, taş altı ve kemirici yuvalarında gizlenen oldukça çabuk ısıran bir yılan olmasına rağmen zehirsiz olduğu bildirildi.

İHA

Etiketler bursa mustafakemalpaşa yılan paniği
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