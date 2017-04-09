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  1. 09 Nisan 2017 12:29

Çamlıca Camisi bu yıl içinde açılacak

İnşaatına 4 yıl önce başlanan Çamlıca Camiisi'nde sona geldi.

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Temeli 4 yıl önce atılan ve yaklaşık 125 bin metrekare alanda devam eden Çamlıca Camisi'nin şu ana kadar yüzde 80'i tamamlandı. Caminin bu sene içinde açılması hedefleniyor.

İnşaatına 4 yıl önce başlanan ve cami için seçilen yerin uygun olup olmaması hakkkında birçok tartışma çıkan Çamlıca Camiisi'nde sona gelindi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013 tarihinde temelleri atılan ve yapımı büyük hızla devam eden Çamlıca Camisi inşaatında sona yaklaşılıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİ TAKILMIŞTI

Çamlıca camii için özel olarak yaptırılan 7 metre 77 santimetre boyundaki alem ise 2 ay önce tamamlanarak yerine asılmıştı. Alemin yerine takılmasının ardından caminin içindeki ince işçiliklere geçilmişti.  Özellikle alemin takıldığı kubbenin altına el işçiliği yapılmaya devam edilen süslemelerin önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. Bu arada, camiinin 6 minaresi de tamamlandı. Külahları yerine yerleştiren minarelerin 4'ü 107.1 metre 2'si ise 90'ar metre.

YÜZDE 80İ TAMAMLANDI

Çamlıca caminin yüzde 80'lik kısmının tamamlandığını belirtilirken, inşaat şantiyesinde 200, dışarıda bulunan atölyelerde ise 500 kişinin gece gündüz çalıştığı öğrenildi. Cami yapımı  çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten yetkililer, bu yıl içinde ibadete açılmasının planlandığını söylediler.

DHA

açılış , üsküdar , çamlıca camisi