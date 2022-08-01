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Çanakkale Biga'da orman yangını

Çanakkale Biga'da orman yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Koruoba yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 dozer, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi.

Ekipler, alevlere ilk müdahaleyi 13 dakika içerisinde gerçekleştirdi. 

YANGIN KONTROL ALTINDA

Saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 96 dakikada kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Açıklamada, yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü, çıkış nedeninin belirlenmesi için ise araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Etiketler çanakkale orman yangını
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