  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası
Güncelleme:

‘Aydogan’ isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken dümen arızası yaptı. Bölgeye ‘Kurtarma-4’ römorkörü sevk edildi.

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Marshall Adaları bayraklı 184 metre uzunluğundaki ‘Aydogan’ isimli konteyner gemisi dümen arızası yaptı.

 Kocaeli’den Mısır’a giden 184 metre uzunluğundaki ‘Aydogan’ isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Gelibolu önlerinde dümen arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-4’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık limana demirletildi.

Etiketler gemi arıza Çanakkale
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
EFES-2024 tatbikatında nefes kesen anlar EFES-2024 tatbikatında nefes kesen anlar TCMB'nin dövize nerede, ne kadar müdahale ettiği hesaplandı TCMB'nin dövize nerede, ne kadar müdahale ettiği hesaplandı Sonunda bunu da gördük: İstanbul'un havasını 420 liraya satıyorlar Sonunda bunu da gördük: İstanbul'un havasını 420 liraya satıyorlar Sinan Akçıl kazaya neden oldu; arkasına bakmadan gitti Sinan Akçıl kazaya neden oldu; arkasına bakmadan gitti Okan Buruk’tan şampiyonluk coşkusunu gölgeleyen küfürlü tezahürat Okan Buruk’tan şampiyonluk coşkusunu gölgeleyen küfürlü tezahürat Nefes kesen sıcaklara hazır mısınız: Tarihin en yüksek sıcaklıkları geliyor Nefes kesen sıcaklara hazır mısınız: Tarihin en yüksek sıcaklıkları geliyor Yeni keşif müjdesi: 3 ilde petrol fışkırdı Yeni keşif müjdesi: 3 ilde petrol fışkırdı İstanbul'da vahşet: Çöp konteynerlerinden ceset parçaları çıktı İstanbul'da vahşet: Çöp konteynerlerinden ceset parçaları çıktı Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu Astrolog Meral Güven'e soruşturma Astrolog Meral Güven'e soruşturma