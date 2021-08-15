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Çanakkale'de aynı bölgede 6'ıncı kez orman yangını

Çanakkale'de aynı bölgede 6'ıncı kez orman yangını

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde saat 15:00 sıralarında aynı bölgede 6’ncı kez orman yangını çıktı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde aynı bölgede 6’ncı kez orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Tavaklı köyünde son bir ayda 5 kez yangın çıkan ağaçlık bölgede saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

 Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Tavaklı köyünde yazlıkların bulunduğu Adatepe mevkiinde sık sık yangın çıktığı için nöbetçi ekip bulundurduklarını ve bu sayede yangına birkaç dakika gibi sürede ilk müdahalenin yapıldığını belirtti.

Demirci, yangının ilk başta rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerine doğru ilerlediğini, ekiplerin müdahalesi ile önünün kesildiğini söyledi.

Etiketler orman yangını altıncı kez yangın çanakkale
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