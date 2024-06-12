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Çanakkale'de orman yangını

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Çanakkale Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Eceabat İlçesi Kumköy civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Kumköy köyüne yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemle rica olunur" denildi.

Eceabat ilçesi Kumköy mevkisindeki ormanda saat 13.27'de çıkan yangına 7 uçak, 6 helikopter ile havadan 6 ilk müdahale aracı, 32 arazöz, 12 su ikmal aracı, 7 dozer, 15 hizmet aracı ve toplam 285 personelle karadan müdahale sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yükselen alevlere ilk müdahalenin 8 dakikada yapıldığı bildirildi.

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Etiketler Çanakkale orman yangını orman yangın
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