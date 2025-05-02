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Canlı yayında gerginlik: Hande Fırat ile CHP'li vekil birbirine girdi

Canlı yayında gerginlik: Hande Fırat ile CHP'li vekil birbirine girdi
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Polisin üzerine aracını sürdüğü iddiasıyla gündeme gelen CHP Milletvekili Adnan Beker, canlı yayında Hande Fırat ile tartıştı.

CHP Milletvekili Andan Beker'in, 23 Nisan'da Ankara'da Cumhuriyet Caddesi'ne geçişine engel olan polislerle tartıştığı ve şoförünün aracı polisin üzerine sürdüğü görüntüler gündem olurken, Adnan Beker konuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beker, olay günü yaşananlarla ilgili farklı bir açıdan görüntüler paylaşarak trol saldırısına uğradığını söyledi.

23 Nisan'daki programına gitmeye çalışırken aracının keyfi şekilde durdurulduğunu belirten CHP'li vekil, "Komisere aracımın geçemeyeceğini, ilgili alana park edebileceğimizi söyledikten sonra aracımı kullanan arkadaşım, komiserin isteği üzerine aracımı park etmeye çalışırken orada bulunan bir polis, amirinin emrinin aksine kendini aracımın önüne attı. Bu görüntüleri bir polisin yaptığı münferit hareketin, canımızdan bildiğimiz tüm polislerimize mâl edilmemesi adına bugüne dek yayınlamamıştım" ifadelerini kullandı.

'KİMSEYE ZARAR VERMEDİK'

Bazı anları kesilen MOBESE kayıtlarıyla televizyon kanallarında “Adnan Beker polis yaraladı” başlıklı haberler yayımlanmasına tepki gösteren Beker, "Söz konusu polisin 5 gün rapor aldığı, “polis yaralandı” diye itibar suikastı yapılarak paylaşılan ve aracı kullanan arkadaşımın evine sabaha karşı *CİNAYET BÜRO EKİPLERİNCE VE ÇİLİNGİRLE* gözaltına alma maksatlı gidilen olay görüntülerdeki gibidir! Biz ne kimseye zarar veririz, ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz" diye konuştu.

'NE ZAMAN ARAMIŞIM EMNİYET MÜDÜRÜNÜ'

Olayın ardından CNN Türk’te Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programına telefonla bağlanan ve kendisini savunan Beker'in, Fırat ile arasında geçen konuşma sosyal medyada gündem oldu. Olayı anlatırken "Ben milletvekiliyim, benim arabamın önünde durabilir mi? Çekil arabamın önünden diyorum" deyince, Hande Fırat da "Ne oluyor milletvekili olunca, bizden üstün mü oluyorsunuz?" diye yanıt verdi.

Hande Fırat'ın bu yorumuna tepki gösteren Adnan Beker de "Sizin arabanızın önünde polis dursa siz hemen Ankara Emniyet Müdürü'nü ararsınız, sizi tanıyorum" dedi. Fırat ise bu sözlere öfkelenerek "Ne münasebet! Siz beni kaç yıldır tanıyorsunuz, ben öyle biri miyim?" karşılığını verdi. Beker, "Biliyorum ararsınız" ifadesiyle ısrar edince Fırat da "Niye arayayım Ankara Emniyet Müdürü'nü, ne zaman aramışım nereden çıkarıyorsunuz? Ayrıca milletvekili olmak polisi sürüklemek mi demek? Ben kimseyi aramam" diye çıkıştı.

''CHP'li milletvekilinin şoförü polisi ezdi'' demişlerdi; görüntüler ortaya çıktı''CHP'li milletvekilinin şoförü polisi ezdi'' demişlerdi; görüntüler ortaya çıktıGüncel
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Etiketler CHP adnan beker hande fırat
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