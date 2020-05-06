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  3. 06 Mayıs 2020 13:40

Canlı yayında kritik uyarı: ''İkinci, üçüncü, dördüncü dalga gelebilir''

CHP eski milletvekili ve tıp doktoru Prof. Dr. Gaye Usluer, normalleşme adımları ile ilgili canlı yayında kritik uyarılarda bulundu.

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Artı1 Tv'ye konuk olan Usluer, "Salgın bitti, Covid-19 enfeksiyonunu kontrol altına aldık, hadi normalleşelim. Böyle bir şey yok" dedi. 

"İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ, DÖRDÜNCÜ DALGA GELEBİLİR"

"Alınan tedbirlerle birlikte Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de salgının hızı kesildi, hasta sayıları azaldı. Şimdi bir miktar normale dönelim derken, öteki tarafa şöyle bir kaygı var" diyen Usluer, "Bu kaygının toplumsal paylaşımını çok önemsiyorum. Salgın bitmediği için biz bu izolasyon tedbirlerini ne kadar gevşetmeliyiz? İzolasyon sınırlarını gevşettiğimizde sınırlarını iyi çizemezsek ikinci dalgayla, hatta üçüncü, dördüncü dalgalarla karşılaşmamız kaçınılmaz olarak karşımıza çıkacak" ifadelerini kullandı.
 

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