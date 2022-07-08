Çarşaflı kadınlara nefret kustu! Sosyal medyayı karıştıran paylaşım

Sakarya'da Sapanca İlçe Devlet Hastanesinde çalışan bir tıbbi sekreter, hastane bahçesinde oturan çarşaflı kadınlarının görüntülerini ''Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum'' sözleriyle paylaştı. Tepki çeken paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sapanca İlçe Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalışan Buket G., sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı. "SİZDEN NEFRET EDİYORUM"

Hastane bahçesinde bulunan banklarda oturan 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına alan Buket G. o anları, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" sözleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Birçok tepkiye sebep olan paylaşım hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.