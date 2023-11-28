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Çay üreticilerine destek ödemeleri başlıyor

Çay üreticilerine destek ödemeleri başlıyor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine yönelik destek ödemelerinin 30 Kasım Perşembe günü başlayacağını duyurdu. 

Bakan Yumaklı, ödemelere ilişkin duyurusunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yumaklı, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin liralık ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktaracaklarını belirtti. 

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

AA

Etiketler çay üreticisi destek ödemesi çaykur
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