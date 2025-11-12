Cem Küçük İBB'ye kayyum atanmasını istedi

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen ve özellikle İBB soruşturması sırasındaki "sıradaki operasyon" tahminleri bir bir doğru çıkan yazar Cem Küçük, bu sefer de "Soygun düzeni kurmuşlar" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması 237 gün sonra tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ekrem İmamoğlu Suç Örgütüne ilişkin hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Bugün konumuz 19 Mart’ta İBB başkanı ile ilgili operasyon yapmıştık. Artık soruşturma bitti iddianameyi mahkemeye sunacağız. Fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza, emeği geçen personele teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalıştık. Toplam 3900 sayfa. 402 şüpheli hakkında iddianame sunacağız. 143 farklı eylem var" dedi.

İmamoğlu için ''örgüt kurucu lideri'' ifadelerinin yer aldığı 402 şüpheli hakkındaki 3900 sayfalık iddianamede İmamoğlu hakkında da 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis isteniyor.

TGRT Haber Taksim Meydanı programında gazeteci Cem Küçük iddianameyi "Soygun düzeni kurmuşlar" diyerek değerlendirdi ve İBB'ye kayyum atanmasını istedi.

Cem Küçük canlı yayında yaptığı açıklamada "Her ihaleden yüzde 10-15 rüşvet İmamoğlu’na aktarılıyor. İş adamlarından haraç alınıyor. Bu iddianameyi gördükten sonra İBB'ye yarın sabah 7'de Sayın Ali Yerlikaya kayyum atamalı." dedi.