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Cem Küçük'ten kafaları karıştıran bir iddia daha: ''Özgür Özel açıklasın''

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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen yazar Cem Küçük bu sefer de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili olarak çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıyarak, "Zeyrek Özel’e kendisini tehdit eden isimleri de açıklamış, Özgür Özel açıklasın" çağısında bulundu.

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları için yaptığı "kehanetlerle" dikkat çeken yazar Cem Küçük Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Küçük, Zeyrek'in vefat etmesiyle ilgili şüphe duyduğunu belirterek "Zeyrek ‘ne istedikleri ihaleleri ne de paraları vereceğim’ diyor. Doğru bildiği yolda devam edeceğini ve başka meselelerle ilgili de tehdit edildiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Küçük, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulunarak "Zeyrek açıklamasında ‘ne istedikleri ihaleleri ne de paraları vereceğim’ diyor. Doğru bildiği yolda devam edeceğini ve başka meselelerle ilgili de tehdit edildiğini söylüyor. Özgür Özel’e kendisini tehdit eden isimleri de açıklamış. Özgür Özel’e sesleniyorum. Bunlar kimse çıkıp söylesin" dedi.

Zeyrek'in ölümüne ilişkin soru işaretlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Cem Küçük "1 yılda 4-5 defa tehdit edildiğini söylemiş. Bunlarla ilgili basın toplantıları düzenlemiş. Çıktığı her alanda bu konudan bahsediyor ve Özgür Özel’e de anlatıyor. Özgür Özel de ‘alış bunlara’ demiş. Ben ölümünden şüphe ediyorum" diye konuştu.

 

 

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Etiketler CHP özgür özel Cem Küçük manisa büyükşehir belediyesi manisa Ferdi Zeyrek
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