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  3. 12 Aralık 2017 18:09

Cemaati uyardı kendisi dolandırıldı !

Vaazlarında cemaati dolandırıcılara karşı uyaran din görevlisi dolandırıcıların hesabına 27 bin lira yatırdı.

Cemaati uyardı kendisi dolandırıldı !
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Vaazlarında cemaatini telefon dolandırıcılarına karşı uyaran din görevlisi, dolandırıcıların tuzağına düştü. Polisin dikkati din görevlisini dolandırılmaktan son anda kurtardı.
 
Sivas’ta telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen din görevlisinin, dolandırıcıların hesabına yatırdığı 27 bin lira güven timlerinin dikkati ve hızlı hareket etmeleri ile kurtarıldı.

Telefon dolandırıcıları bu kez Sivas’ın Zara ilçesinde bir camide din görevlisi olarak çalışan Zekeriya Kırkgöz’ü (55) ağına düşündü. Telefonla arayan dolandırıcılar bir FETÖ soruşturması yürüttükleri yalanı ile Kırkgöz’den, temin edebildiği tüm paraları verdikleri hesap numarasına göndermesini istedi. Dolandırıcılara inanan Kırkgöz evdeki ziynet eşyalarını yanına alıp evden çıktı. Zara’da bir kuyumcuda altınları bozduran Kırkgöz, aldığı 27 bin lira ile Sivas merkeze geldi. Kırkgöz’ün heyecanlı hareketleri güven timlerinin dikkatini çekti. Güven timleri dolandırıldığını düşündükleri din görevlisi ile konuşmaya çalışsa da Kırkgöz yardım taleplerini geri çevirdi. Kırkgöz’ün ailesinin şüphelenip 155’i araması üzerine güven timleri bu kez duruma müdahale etti. Önce paranın yatırıldığı şube ile irtibata geçirilerek hesap bloke edildi. Yatırılan 27 bin liranın karşı tarafa geçmesi son anda önlendi. Kırkgöz, polislerin ısrarı üzerine dolandırıldığını anladı.

Vaazlarda cemaati uyarmış

Dolandırılmaktan son arda polislerin dikkati sayesinde kurtulan din görevlisi Zekeriya Kırkgöz, camide vaazlarında cemaati telefon dolandırıcılarına karşı sürekli uyardığını belirtip, “Ben imamın. Camide sohbetlerimizde sürekli bu konuda cemaatimizi bilgilendiriyorduk. Benim de başıma geldi. Hiç kimse ben düşmem demesin. Ben de diyordum. Ama düşmeyen bir rabbimiz" dedi.

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