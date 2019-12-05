Ceren Özdemir'in katili tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı Özgür A., Ordu İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak binadan çıkarıldı.

Zanlı zırhlı araca bindirildiği sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür A.'ya tepki gösterdi.

Zanlı, zırhlı araçla Ordu Adliyesi'ne götürüldü. Adliye çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

TUTUKLANDI

Zanlının savcılıktaki ifadesinin ardından "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlı Özgür A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAKAN SELÇUK: AMACIMIZ EN AĞIR CEZAYI ALMASI



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Biz de Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir." dedi.

Ceren Özdemir ile ilgili çirkin paylaşımlara soruşturma

Başsavcılıktan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili flaş açıklama