  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çeşme’nin yeni belediye başkanı Lal Denizli oldu

Çeşme’nin yeni belediye başkanı Lal Denizli oldu

Çeşme’nin yeni belediye başkanı Lal Denizli oldu
Güncelleme:

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli, Çeşme’deki belediye başkanlığı yarışından zaferle çıktı.

CHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Lal Denizli, seçimi kazandı.

Sandıkların yüzde 96'sından fazlasının açıldığı İzmir’in Çeşme ilçesinde teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, MHP'li rakibine fark atarak belediye başkanlığını kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre saat 01.00 itibarıyla Çeşme'de yerel seçim yarışında son durum şöyle:

Parti - Aday / Oy Oranı

CHP – Lal Denizli / % 53,89

MHP – Esat Tanık / % 34,49

Etiketler Lal denizli Çeşme belediye başkanı yerel seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sonuçları gören Ahmet Hakan stüdyoyu terk etti Sonuçları gören Ahmet Hakan stüdyoyu terk etti Zeynep Bastık'tan sandık başında tepki çeken hareket Zeynep Bastık'tan sandık başında tepki çeken hareket Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Umduğumuz neticeyi alamadık'' Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Umduğumuz neticeyi alamadık'' İstanbul'da oyunu veren soluğu burada aldı İstanbul'da oyunu veren soluğu burada aldı Ankara'da ilçe ilçe seçim sonuçları Ankara'da ilçe ilçe seçim sonuçları Ünlü isimler sandık başında Ünlü isimler sandık başında Fatih Altaylı'dan canlı yayına yakışmayan el hareketi Fatih Altaylı'dan canlı yayına yakışmayan el hareketi AK Parti'den Betimar’ın seçim anketlerine çok sert tepki AK Parti'den Betimar’ın seçim anketlerine çok sert tepki İlk sonuçlar sonrası olay iddia: ''Biri hariç tüm bakanlar değişebilir!'' İlk sonuçlar sonrası olay iddia: ''Biri hariç tüm bakanlar değişebilir!''