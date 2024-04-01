Çeşme’nin yeni belediye başkanı Lal Denizli oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli, Çeşme’deki belediye başkanlığı yarışından zaferle çıktı.
CHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Lal Denizli, seçimi kazandı.
Sandıkların yüzde 96'sından fazlasının açıldığı İzmir’in Çeşme ilçesinde teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, MHP'li rakibine fark atarak belediye başkanlığını kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre saat 01.00 itibarıyla Çeşme'de yerel seçim yarışında son durum şöyle:
Parti - Aday / Oy Oranı
CHP – Lal Denizli / % 53,89
MHP – Esat Tanık / % 34,49
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol