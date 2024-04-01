Çeşme’nin yeni belediye başkanı Lal Denizli oldu

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli, Çeşme’deki belediye başkanlığı yarışından zaferle çıktı.

CHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Lal Denizli, seçimi kazandı.

Sandıkların yüzde 96'sından fazlasının açıldığı İzmir’in Çeşme ilçesinde teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, MHP'li rakibine fark atarak belediye başkanlığını kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre saat 01.00 itibarıyla Çeşme'de yerel seçim yarışında son durum şöyle:

Parti - Aday / Oy Oranı

CHP – Lal Denizli / % 53,89

MHP – Esat Tanık / % 34,49