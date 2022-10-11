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Ceviz ağacından düşüp hayatını kaybetti

Ceviz ağacından düşüp hayatını kaybetti

Niğde'nin Çamardı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kemal Ş., hayatını kaybetti. 

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Eynelli köyünde meydana geldi. Ceviz toplamak ağaca çıkan 4 çocuk babası Kemal Ş., dengesini kaybedip, düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ş., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler ceviz ağaç
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