Ceviz ağacından düşüp hayatını kaybetti
Niğde'nin Çamardı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kemal Ş., hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Eynelli köyünde meydana geldi. Ceviz toplamak ağaca çıkan 4 çocuk babası Kemal Ş., dengesini kaybedip, düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ş., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol