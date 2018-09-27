Ceylan Atik cinayetinde yeni gelişme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 17 Haziran 2017 tarihinde kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik davasında flaş bir tanık gelişmesi yaşandı.

Atik ailesinin avukatı Mehmet Kaymak, "Yaptığımız incelemeler doğrultusunda Ceylin’in içerisinde olduğu sandığı taşındığını gördüğünü belirten bir tanık ile ilgili önümüzdeki mahkemede ortaya çıkararak olayın daha iyi aydınlanmasını sağlayacağız. Emniyet güçlerinin konuyla ilgili bilgisi bulunuyor. Kişinin ifade vermeye çekindiğini düşünüyoruz" dedi.

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde kaybolmuş ve 3 gün sonrada komşusunun evinde ölü bulunmuştu. Olaydan sonra tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına, cezaevinde bulunan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö. duruşmaya gelmezken; tarafların avukatları, öldürülen Ceylin Atik'in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik ile yakınları hazır bulundu. Duruşma, mahkeme heyetinin müzakereyi okunmasıyla başladı. Tanık polis memurunun dinlenmesi için ve sanıklara ait telefonların geriye dönük olarak 1 yıllık incelenmesi için ilgili hususun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle birimlere tekrar yazı yazılması karar verildi.