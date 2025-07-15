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Cezaevindeki Fatih Altaylı'dan MHP lideri Bahçeli için olay olacak ifadeler

Cezaevindeki Fatih Altaylı'dan MHP lideri Bahçeli için olay olacak ifadeler
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22 Haziran'da Cumhurbaşkanını tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan gazeteci Fatih Altaylı, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Zannederim sıra geldi Güneydoğu'daki kentlerden başlayarak, Abdullah Öcalan heykelleri dikmeye" ifadelerini kullanırken, sürecin mimarı MHP lideri Bahçeli için de "Açılışı da Bahçeli yapar artık" dedi.

Kendi Youtube kanalında yaptığı bir değerlendirme sonrasında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konulan gazeteci Fatih Altaylı, CHP'li belediyelere yönelik hafta sonları düzenlenen gözaltı ve tutuklama operasyonlarına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

Cezaevinden günlük olarak yazdığı mektupları yine kendi YouTube kanalında "Fatih Altaylı Yorumlayamıyor" başlığıyla yayınlanan Fatih Altaylı bugün de çok konuşulacak iddialarda bulundu.

AK Parti'nin haftasonunda Kızılcahamam Kampı sırasında herhangi bir gözaltı ya da tutuklama gerçekleşmemesinin sürpriz olduğunu belirten Fatih Altaylı "Sebebi açık. AKP'nin Kızılcahamam'daki İstişare Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı'nın söyleyeceklerinin ve PKK'nın Süleymaniye’deki 30 kişilik silah bırakma şovunun gündemde, arka plana düşmesini istemeyen bağımsız yargımız bu hafta sonunu es geçti" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de bir yorum yapan Fatih Altaylı, "Zannederim sıra geldi Güneydoğu'daki kentlerden başlayarak, Abdullah Öcalan heykelleri dikmeye. Açılışı da Bahçeli yapar artık. İlginç olan bunlar değil. AK Parti ve MHP'nin ani dönüşlerine alışkınız da seçmen enteresan" ifadelerini kullandı.

 

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Etiketler fatih altaylı fatih altaylı yorumluyor fatih altaylı yorumlayamıyor Devlet Bahçeli MHP
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