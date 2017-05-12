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  3. 12 Mayıs 2017 08:30

Cezaevindeki FETÖ'cülerin ''gofret'' taktiği deşifre oldu

Cezaevindeki FETÖ'cülerin gofret paketleriyle mesajlarını dışarıya ilettikleri tespit dildi.

Cezaevindeki FETÖ'cülerin ''gofret'' taktiği deşifre oldu
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İstanbul polisi, FETÖ'nün Gaybubet yapılanmasının yeni bir yöntemini deşifre etti. Cezaevinde bulunan imamların gofret paketleri içine koydukları talimat mesajlarını yakınları aracılığıyla dışarıya ilettikleri tespit edildi.

FETÖ’nün çözülmeleri engellemek ve kendilerine yönelik yapılan operasyonları etkisizleştirme için yeni teknikler geliştirdiği belirlendi. Akşam gazetesinden Devrim Tosumoğlu'nun haberine göre örgütün tepe yönetim kadrosu ile irtibat sağlayan molla yapılanması, mahrem hizmetler olarak tabir edilen asker, polis MİT ve diğer kamu kurumlarına abilik yapan kişilerin içinde bulunduğu 'Gaybubet' yapılanmasına yönelik 20 ilde yapılan operasyonda 61 kişi yakalandı.

GÖRÜŞ GÜNÜNDE TESLİMAT

Sorgulamaların ardından 52 kişi tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, Gaybubet yapılanmasının gizli haberleşmelerini deşifre etti.  FETÖ’nün cezaevinde bulunan üyelerinin haberleşmek için yazdıkları not kağıtlarını cezaevi kantininden aldıkları gofret kutuları içerisine gizledikleri, görüş gününde mesaj bulunan gofret kutularını yakınlarına vererek haberleştikleri belirlendi.

SESSİZLİĞE BÜRÜNÜN

İmamların, deşifre olmamış herkes hiç ses çıkarmadan beklesin, onlara sonra görev verilecek demiş. Etkinlik pişmanlıktan faydalanıp deşifre olanları deşifre edin, bu kişilere hitaben 'Etkin Pişmanım' başlığıyla alaycı bir şiir yazılmış.

KİMSEYİ YALNIZ BIRAKMAYIN

Cezaevinde bulunan tüm üyelerle, toplu namaz kılınarak, yalnız bırakılmaları ve düşünmeleri engellensin. Soruşturma kapsamında  elde edilen bulgular istihbarat birimleri tarafından FETÖ’nün yeni taktiklerini madde madde sıralayarak güvenlik birimlerine gönderdi. FETÖ'nün Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, NATO, FBI, CIA da tüm nüfuz edilebilen kişilere ulaşılıp Türkiye aleyhinde kara propaganda yapın talimatı verdiği ortaya çıktı.

Akşam

cezaevi , gaybubet , gofret , fetö