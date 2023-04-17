CHP binası çevresinde havaya ateş eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde havaya ateş açmaktan gözaltına alınan Emre D., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul'daki CHP İl Başkanlığı binası çevresinde havaya ateş açan ve yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Emre D.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıyer'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasının da olduğu caddeden 6 Nisan tarihinde silah sesleri yükselmiş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan silahla ateş edildiği ve yol kenarında 9mm çapında 2 adet kovan bulunduğu öğrenilmişti.

EYLEMİNİN CHP İL BİNASINA YÖNELİK OLMADIĞI BELİRTİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü sağ ön yolcu koltuğunda oturan şüpheli Emre D.'nin sosyal medya üzerinden canlı yayın açtığı ve farklı hesaplardan yapılan olumsuz yorumlar üzerine sinirlenerek rastgele havaya doğru ateş etmeye başladığı öğrenilmişti. Soruşturma çerçevesinde, aracın tesadüfen CHP İl binasının önünden ilerlediği, şüpheli Emre D.'nin havaya ateş etme eyleminin ise daha öncesinden başladığı ve eyleminin CHP il binasına yönelik olmadığı belirtilmişti.

4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olaya ilişkin silahla ateş edilen araçta olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Olay sırasında araç içerisinde bulunmadığı belirlenen A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şüpheliler F.E.E., A.P. ve B.Ö. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı. Ayrıca, ateş etme eylemini gerçekleştiren ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan firari şüpheli Emre D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

"HERHANGİ BİR KİŞİYE, KURUMA VEYA KURULUŞA KARŞI HERHANGİ BİR EYLEM GERÇEKLEŞTİRMEDİM"

İfade vermek üzere savcılığa götürülen şüpheli Emre D.'nin ifadesi de ortaya çıktı.

Şüphelinin ifadesinde, "Olaydan yaklaşık 1 hafta önce aileme ait iş yerinin önünde dururken kimliği belirsiz kişiler yanıma gelerek 4-5 el ateş ettiler. Olaydan sonra 4 gün hastanede kaldım. Bu olaydan sonra arkadaşlarımla gezerken beni vuran şahıslara göz dağı verebilmek için sosyal medyadan canlı yayın açtım. Yayına katılan sahte hesaplar ağır küfürler etmeye başladı, gururuma yediremedim. Hastaneden çıktıktan sonra üzerimde silah taşıyordum. Canlı yayındaki küfürlere sinirlendim, araç hareket halindeyken ön cam koltuğun camını açarak havaya 2-3 el ateş ettim. Ateş ettiğim esnada nereden geçtiğimizi dahi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değilim. Herhangi bir kişiye, kuruma veya kuruluşa karşı herhangi bir eylem gerçekleştirmedim." dediği öğrenildi.



CHP binası yakınında ateş etmişlerdi! Yakalandılar

TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheli Emre D., savcılıktaki ifadesinin ardından 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.