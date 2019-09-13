CHP Genel Merkezi yönetime kayyum atadı !

CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar ve yönetimi, boş olan Sivrihisar örgütüne bir türlü atama yapamaması nedeniyle hedef tahtası haline gelmişti. Krizin büyümesi üzerine, CHP Genel Merkezi müdahale etti ve konuyu Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) taşıdı.

MUSTAFA CESUR BAŞKANLIĞINDA YAPILACAK

2 Eylül 2019’da toplanan MYK, tüzüğün 24. maddesinin 5. fıkrasını dayanak göstererek olağanüstü genel kurul yapmak üzere Mustafa Cesur başkanlığında 5 kişiyi ilçe geçici kuruluna atadı.

İŞTE O BEŞ İSİM

CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ile Muharrem Erkek’in imzasıyla gönderilen resmi yazıda olağanüstü kongreyi yapacak olan isimler şöyle belirtildi: Mustafa Cesur, Tahsin Turan, Vural Köseoğlu, Hülya Özinan, Hüseyin Emre.

19 GÜN İÇERİSİNDE YAPILACAK

CHP MYK’nın aldığı bu karar sonrası, 30 gün içerisinde olağanüstü kongre yapılmak zorunda ve bugün itibariyle olağanüstü ilçe kongresine 19 gün kaldı.

İL YÖNETİMİNE DE KAYYUM ATANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, CHP Genel Merkezinin mevcut İl Başkanı Abdülkadir Adar ile yöneticilerine karşı gösterdiği bu tavır, gözleri, 17 Eylül’de görülecek ‘il yönetimine kayyım atanması’ davasına çevirdi. CHP Genel Merkezi tüzüğün maddelerini uygularken, mevcut İl Başkanı Adar ile yönetimi tüzük maddelerini uygulamamak konusunda direniyor. 17 Eylül’de mahkeme kararıyla olağanüstü kongre yapılmak üzere il yönetimine kayyım atanması bekleniyor.