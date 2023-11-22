  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP Lideri Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı ile bir araya geldi

CHP Lideri Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı ile bir araya geldi

CHP Lideri Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı ile bir araya geldi
Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyetle görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Can Güner eşlik etti.

Etiketler özgür özel görüşme disk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Öğretmenler Günü için Atatürk'lü skandal afiş
CHP lideri Özgür Özel Adalet Nöbeti'nde ''direnin'' çağrısı
İdeal cinsel ilişki süresi hesaplandı
Marmara Denizi'nde deprem
Seks turizminin başkentinde Türk turisti böyle dolandırdılar
25 bin TL ve altındaki limitli kredi kartları için alarm çanları çalıyor
Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı!
Bitmeyen nezle ve gribin nedeni belli oldu
En düşük emekli aylığı için yeni tahmin
İstanbul'da yabancı uyrukluların akıl almaz kavgası kanlı bitti: 1 ölü