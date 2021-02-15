CHP Sözcüsü Öztrak: Ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Irak'ın Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda, hain bölücü terör örgütü 13 silahsız insanımızı bir mağarada acımadan vurdu, alçakça şehit etti. Terör bir insanlık suçudur. Nereden ve kimden gelirse gelsin, terörden fayda ummak ya da terör karşısında suskun kalmak da bir insanlık suçudur" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Öztrak, toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bazı anlarda insanların yutkunmakta ve nefes almakta güçtü çektiğini söyleyerek, "Söz biter, içimizi derin bir keder ve acı kaplar. Kelimeler insanın boğazında düğümlenir. Dün ne yazık ki böyle bir gündü. Irak'ın Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda, hain bölücü terör örgütü yıllardır rehin tuttuğu askerlerimizi, polislerimizi, kamu görevlisi 13 yurttaşımızı, 13 silahsız insanımızı bir mağarada acımadan vurdu, alçakça şehit etti. Terör bir insanlık suçudur. Nereden ve kimden gelirse gelsin, terörden fayda ummak ya da terör karşısında suskun kalmak da bir insanlık suçudur" dedi.



"BU GÜZEL TOPRAKLAR TERÖRDEN ÇOK ÇEKTİ"



Öztrak, terörün ve teröristin her türlüsünü lanetledikleri belirterek, "’Bu güzel topraklar terörden çok çekti. Gencecik fidanlarımız, vatan toprağına düştü. Analar, aileler perişan oldu. Nice ocaklar söndü. Dün de 13 aileye, 13 baba ocağına kor ateşler düştü. Biliriz; ateş düştüğü yeri yakar. CHP olarak bölücü terör örgütünün rehin aldığı kamu görevlilerimizin durumunu TBMM gündemine defalarca taşıdık. Genel Başkanımız evlatları kaçırılan ailelerle görüştü. Ailelerin sıkıntı, beklenti ve şikâyetlerini dönemin başbakanına aktardı. Arkadaşlarımız kaçırılanların aileleriyle beraber, TBMM'de basın toplantıları yaptı. Yine arkadaşlarımız bu konuda çok sayıda önerge verdi" diye konuştu.

"ULUSAL YAS İLAN EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"



Öztrak, kamuoyunun bir an önce aydınlatılmasını beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Terörle mücadelenin sizi, bizi yoktur. Terörle mücadele milli bir meseledir. Terörle mücadelede siyasi şovlara, kurusıkı tehditlere, boş naralara, nutuklara yer yoktur. Bu mücadele yürek işi olduğu kadar, aynı zamanda akıl işidir. Sadece hasbi olmak yetmez. Hesabi de olmak gerekir. Terör bir insanlık suçudur. Mücadele buna göre ve bu ciddiyetle yapılmalıdır. Hatalardan ders çıkarmak bir erdemdir. Yeter ki ifrat ile tefrit arasında savrulma olmasın. Yeter ki yeni hatalara yelken açılmasın. Yeter ki tam da terörün ve teröristin istediği gibi, 'terörle mücadele ediyorum' deyip, milletimiz 'senden', 'benden' diye bölünmesin. Ağızlardan çıkanı kulaklar duysun. Herkes akılla, izanla, sağduyuyla hareket etsin. Biz CHP olarak, ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz."



"İSMİNİ TELAFFUZ ETMEKTE HİÇBİR SIKINTIMIZ OLMAZ"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara şehitleri için yayınladığı taziye mesajında 'PKK terör örgütü' ifadesi kullanmamasına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Öztrak, "'Bizim bölücü terör örgütünün ismini telaffuz etmekte hiçbir sıkıntımız olmaz. Zaman zaman da yaptığımız bir sürü açıklamada bunu telaffuz etmişizdir. Ama CHP bugüne kadar terör ve terör örgütleri karşısında tavizsiz bir duruş sergilemiştir. Aslında bölücü terör örgütünün suikast girişiminde bulunduğu CHP genel başkanıdır. 13 vatandaşımızın bir mağarada kafalarından kurşunlanarak katledilmesi, şehit edilmesi çok vahim bir olaydır" ifadelerini kullandı.