CHP'den maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilk tepki

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, maske zorunluluğunun kaldırılmasına tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada; “Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak şart değil” diyerek; kaldırılan kısıtlamaları duyurdu.

CHP'DEN İLK TEPKİ

Koca'nın 'tam mutabakatla alınmadı' dediği karalara CHP'den ilk tepki Ankara Milletvekili Murat Emir'den geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emir, “Fahrettin Koca’nın vereceği müjde bu kadar olur! Sağlık çalışanları emeğinin hakkını beklerken gele gele maske serbestisi geldi. Sen bütçeden ne veriyorsun onu söyle! Maskeleri çıkartmanın bedelini Bakanlık ödemiyor ama vatandaşlar canı ile ödüyor” ifadelerini kullandı.