CHP'den Milli Piyango tepkisi: Casinoya çevirdiler

CHP'li Orhan Sümer, internet üzerinden oynanan kumar sitelerinin artışına ve Milli Piyango’ya tepki gösterdi.

CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, internet üzerinden oynanan kumar sitelerinin artışına ve Milli Piyango’nun da aynı yöntemle bahis oynatmasına karşı eleştirilerini dile getirdi.

'TÜRKİYE KUMARHANE CENNETİNE DÖNÜŞTÜ'

Sümer, “2020 yılında oynanan Şans oyunları toplam tutarının 63 Milyar TL, bu rakam 2022 yılında 150 Milyar, 2023 yılında 250 Milyara çıkıyor. İktidar 7 Temmuz 2023 yılında şans oyunlarından alınan vergileri %50 oranında düşürülerek eski oranlarına çekmişti. Çünkü artık yasal yollardan şans oyunu oynayanların sayısı oldukça azaldı. Saray İktidarın 2024 yılında şans oyunlarından 54 Milyar vergi gelir beklentisi var. Ancak adım başı online kumar sitesi açılıyor. Denetim yapması gereken kurumlar gerekli denetimi sağlayamadığı gibi Milli Piyango kurumu da bu pastadan pay almaya çalışıyor” dedi.

'MİLLİ PİYANGO’YU ONLİNE CASİNOYA ÇEVİRDİLER'

Orhan Sümer, “2020 yılında 1 Milyar 800 Milyon TL olan vergi geliri, 2023 yılında 26 Milyar liraya çıkarılırken son bütçe verilerinde şans oyunlarındaki 2024 yılı vergi geliri tutarı bir önceki yıla göre %109 arttırılarak 54 Milyar TL olarak açıklandı.

Başta gençlerimiz olmak üzere birçok vatandaşımız online kumar sitelerinin pençesine düşmüş durumda. Konuyla ilgili pek çok aile şikayetçi olurken Saray iktidarının kurumları piyasaya para girsin de nasıl girerse girsin anlayışında. Milli Piyango’nun internet sitesi ise meşhur kumar sitelerini aratmıyor. Aynı algoritma ile oyunlar oynatan Milli Piyango, AKP İktidarı eliyle adeta online casinoya dönüştürüldü” ifadelerini kullandı.

'GENÇLİK UYUŞTURUCU ve KUMAR BATAĞINA SAPLANIYOR'

Sümer, “Cumhurbaşkanı Kararı ile müşterek bahis oyunlarında vergi oranı tekrar yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi. İktidar, vatandaşın ne kadar büyük bir ekonomik krizi içerisinde olduğunu biliyor. Vatandaş son bir umutla gitsin şans oyunu oynasın cebindeki son kuruşu da kaptırsın istiyor. Ekonomik kriz ile birlikte görülmemiş bir uyuşturucu ve kumar bağımlılığı artışı raporlara yansıyor. Saray İktidarı bu yaşananları önlemek yerine düzenin yarattığı ekonomiden Milli Piyango eliyle pay almaya bakıyor” diye konuştu.