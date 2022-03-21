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CHP’li Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı

CHP’li Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı

Kastamonu’da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında silahlı saldırıya uğradı. Belediye personelinin şahsı etkisiz hale getirdiği saldırıdan Başkan Taş yara almadan kurtulurken, çıkan arbedede 3 çalışan yaralandı.

Olay, Daday ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'tan daha önce iş isteyen E.D. (32), elinde silahla belediye binasına girdi.

Daday Belediyesi’nin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan E.D., Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girdi.

Odada rastgele silahı ile ateş açan E.D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi. Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu.

3 KİŞİ YARALANDI

Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler Hasan Fehmi Taş makam odasında silahlı saldırı makam odası silahlı saldırı saldırı chp
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