CHP'li belediyeye AK Parti'nin borcundan haciz

İstanbul'un Esenyurt İlçe Belediyesi'ne AK Parti döneminden kalan 200 bin liralık borç nedeniyle haciz geldi. Makam odasındaki bazı eşyalara el konuldu.

İstanbul'da 2019 yerel seçimleriyle AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen Esenyurt Belediyesi'ne haciz geldi. AK Parti döneminden kalan borçlar nedeniyle makam odasındaki masa, bilgisayarlar ve televizyon haczedildi. Aynı zamanda Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde Esenyurtluların para yatırdığı sırada veznedeki yaklaşık 30 bin liraya da el konuldu.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt dün Kastamonu’da sel bölgesi ziyaretindeydi. Bu sırada bir kişinin ilçe belediyesine karşı kazandığı davada belediyenin ödemesi gereken 200 bin lira için haciz geldi. Belediyeye bu şekilde açılmış çok sayıda dava olduğu belirtildi.

Geçen aylarda da benzer nedenlerden belediyeye haciz gelmişti.