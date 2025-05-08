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CHP'li Özgür Çelik hakkında hapis talebi

CHP'li Özgür Çelik hakkında hapis talebi
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31 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde polise mukamvemet ettiği gerekçesiyle 26 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında 15 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki beyanları, olay tutanakları ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonrası aralarında isimleri geçen kişilerin yanı sıra, çok sayıda şüpheli tespit edildiği, toplanan kalabalığa dağılmaları konusunda uyarı yapılarak dağılmaları amacıyla müzakere yapıldığı ve grubun ihtar edildiği, bu hususun olay tutanağı ve dosyada bulunan kamera görüntülerinde sabit olduğu, ancak şüphelilerin güvenlik güçlerince oluşturulan hattı itmek, tekme ve yumrukla saldırmak suretiyle mukavemet ederek dağılmamakta ısrar ettikleri belirtildi. Ayrıca iddianamede, güvenlik kamera görüntülerinden ve inceleme tutanağından anlaşılacağı üzere, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri, vurmak, tekmelemek, yumruk atmak, iteklemek suretiyle müşteki polis memurlarını yaraladıkları, olay yerinin çok kalabalık ve yaşanılan arbedenin büyük olması nedeniyle hangi şüphelinin hangi müştekiyi yaraladığının tespitinin mümkün olmadığı, çağrı üzerine toplanan ve birlikte hareket ettiği anlaşılan şüphelilerin müşterek fail oldukları ve kamu görevlisi polisin görevini yapmaya engel olmak amacıyla cebir kullandıkları da belirtildi.

26 KİŞİ HAKKINDA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede 26 kişi hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama', 'Kasten yaralama' ve 'Kamu malına zarar verme' suçları yer aldı. Savcılık sanıkların bu suçlardan 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezalarıyla cezalandırılmalarını istedi.

DHA

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Etiketler CHP özgür çelik hapis
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