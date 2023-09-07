CHP'li Tanal, Hakan Ural'ı savcılığa şikayet etti

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Akbelen Ormanı’nda vatandaşların fişlendiği gerekçesiyle jandarma görevlileriyle yaşadığı tartışma üzerinden Kanal D’deki programda kendisini hedef alarak tehdit ve hakaretler savuran sunucu Hakan Ural hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Kanal D’de, Nur Tuğba Namlı ile birlikte “Neler Oluyor Hayatta?” adlı programı sunan Hakan Ural, 4 Eylül 2023 tarihli bölümde, termik santral için ağaç kesiminin gerçekleştiği Muğla Milas Akbelen Ormanı’na giriş yapan vatandaşların fişlendiği gerekçesiyle jandarma görevlileriyle tartışan CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ı hedef alarak tehdit ve hakaretlerde bulunmuştu.

CHP’li Tanal, Kanal D’yi RTÜK’e şikayet etmesinin ardından sunucu Hakan Ural hakkında da Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

TANAL, HAKAN URAL’IN BU SUÇLARDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Tanal, savcılık şikayet dilekçesinde, Hakan Ural’ın, “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret”, “Tehdit”, “Suç işlemeye tahrik”, “Suçu ve suçluyu övme”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama”, “İftira” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Tanal dilekçesinde, “Türk Ceza Kanunu 125/3(a) fıkrası ve 125/4 maddesi uyarınca, şeref, onur ve saygınlığımı rencide edici şekilde, Milletvekili sıfatımı gözeterek, alenen ve yayın yoluyla işlenen hakaret suçunda, ağırlaştırıcı nedenlere sahip hakaret, tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarını işleyen şüphelinin cezalandırılması için özel hukuka ilişkin tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla, suç duyurusunda bulunma zorunluluğu tarafımca hasıl olmuştur” ifadelerine yer verdi.

HAKAN URAL NE DEMİŞTİ?

Kanal D’deki “Neler Oluyor Hayatta?” adlı programın 4 Eylül 2023 tarihindeki bölümünde sunucu Hakan Ural, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ı kastederek, “Vekil değil tekil olsa, bak diyorum tekrar, ters kelepçe ve havaya kaldırttırırdım ve o askerlerle jandarmalarla ve derdim ki: Yavaş yavaş bunu şeye bindirin o tutuklu arabasına. Yavaş yavaş, ibreti alem için. Sonra bir milletvekili dokunulmazlığına istinaden, bu bir suçtur. Beni yargılayın sabaha kadar. Ben tarihe geçtim. Tarihe geçtim. Bak ben kendi adıma söyleyeyim. Kuran hakkı için ben orada olsam onun kafasını, gözünü kırarım.” ifadelerini kullanmıştı.

Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı ise “Valla yaparsın” diyerek, Hakan Ural’ın açıklamalarına destek vermişti. Programın devamında sunucu Hakan Ural, “Bana deseler ki Hakancım bunun cezası ağırlaştırılmış müebbet. Vermezseniz… derim bak. Ama kafasını, gözünü kırarım. Bir saniye düşünmem. Elimi kızgın yağ ile açamazlar” diye konuşmuştu.