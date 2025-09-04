CHP'nin 6 ilçede kongreleri iptal edildi

  1. Anasayfa
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. İstanbul Kongresi hakkında aldığı ''tedbiren durdurma'' kararı gereği, CHP'nin Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe kongreleri, ilçe seçim kurulları tarafından iptal edildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi ile ilgili süren davada 2 Eylül'de aldığı ara kararda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler ve üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Görevden alınan yönetim yerine CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 'Geçici Kurul' atandı. Ayrıca, Özgür Çelik ve yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca başlatılan 39'uncu Olağan Kurultay Süreci'nin kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi.

MAHKEME KARARI HATIRLATILDI

Kararın İstanbul İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin ardından, CHP'nin Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe kongrelerinin iptal edilmelerine karar verildi.

CHP'DEN YSK'YA BAŞVURU

CHP avukatları, Yüksek Seçim Kurulu'na(YSK) başvurarak ilçe seçim kurulu kararlarına itiraz etti. CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun imzasıyla sunulan dilekçede, söz konusu kararların hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir 'Görev gasbı' olduğu belirtildi. Başvuruda, Anayasa’nın 79’uncu maddesi gereği seçimlerin yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği vurgulanarak, YSK’dan ilçe seçim kurulu kararlarını 'Tam kanunsuzluk' gerekçesiyle kaldırması talep edildi.

