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  3. 22 Mart 2018 22:24

Çiftlik Bank soruşturmasında 2 kişi tutuklama

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftlik Bank soruşturmasında 2 kişi tutuklama
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Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranan firari şirket sahibi Mehmet Aydın’ın yengesi ve yönetim kurulu üyesi olan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında firari şirket sahibi Mehmet Aydın’ın yengesi H.A., Bursa’da, Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi S.Y., isimli şüpheli ise İstanbul’da Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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