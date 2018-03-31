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Ciroda ani yükselişe ''Çiftlikbank denetlemesi'' geliyor !
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  3. 31 Mart 2018 14:00

Çiftlik Bank, üyeleriyle dalga geçiyor

Piyasadan 1 milyar TL'den fazla para toplayan Çiftlik Bank, üyeleriyle adeta dalga geçiyor.

Çiftlik Bank, üyeleriyle dalga geçiyor
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Çiftlik Bank’ın firari yöneticileri, sadece üyelerin kullandığı uygulama üzerinden üyelere mesajatmaya devam ediyor.

Daha önce Sakarya’da tutuklanan ve itiraf niteliğinde ifadeler veren bazı zanlılara yönelik tehdit niteliğinde mesajlar atılmıştı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, bu kez de üyelere ''Çiftlik Bank tipi vurgunlara erken uyarı sistemi'' başlıklı bir mesaj atıldı.  Mesajın içeriğinde MASAK ve SPK’nın desteğiyle Çiftlik Bank tipi organizasyonlara yönelik vatandaşları korumak için yapılan düzenlemenin detayları var.  Bir başka mesaj da ise Çiftlik Bank’ın depolarına yapılan baskınlarla ilgili haberin detayları var.

Milliyet

uygulama , mesaj , çiftlik bank
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