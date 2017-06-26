Çocuğun eli kıyma makinesine sıkıştı

Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki çocuğun kıyma makinesine kaptırdığı eli, itfaiyecilerin de girdiği ameliyatla kurtarıldı.

Kent merkezinde meydana gelen olayda, adı öğrenilemeyen çocuk, sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Ailesinin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, çocuğu makineyle birlikte Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuğun elinin makineden kurtarılması için itfaiye ekiplerinin de destek istendi. İtfaiye erlerinin de girdiği yarım saat süren ameliyatla, çocuğun eli sıkıştığı makineden kurtarıldı. Parmakları kırıldığı belirlenen çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.