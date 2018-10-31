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  3. 31 Ekim 2018 16:12

Çocuk düdüklü tencerenin içine sıkıştı

Ağrı'da düdüklü tencerenin içerisine girerek sıkışan çocuk itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çocuk düdüklü tencerenin içine sıkıştı
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Ağrı’da düdüklü tencerenin içerisine girerek sıkışan çocuk, itfaiye ve sağlık ekiplerince uzun uğraşlar sonucu yara almadan kurtarıldı.

Ağrı merkezde yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen olayda, bir çocuk düdüklü tencere ile oyun oynayınca içinde sıkışıp kaldı. Çocuğun kendi çabası ile düdüklü tencereden çıkamadığını fark eden ailesi, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler çocukla bir süre konuşup sakinleştirdikten sonra sıkıştığı düdüklüden kurtarma çalışması yaptı. Kurtarma sırasında bir süre ağlayan çocuk yara almadan düdüklü tencereden çıkarılınca büyük bir sevinç yaşadı. 

Aile itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

itfaiye , çocuk , düdüklü tencere , ambulans
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