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Çocuklar Duymasın’ın 'Çaycı Hüseyin'i yeni imajı olay oldu!

Çocuklar Duymasın’ın 'Çaycı Hüseyin'i yeni imajı olay oldu!

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un rol aldığı, bir dönemin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin' karakterine hayat veren Alpaslan Özmol'un yeni imajı olay oldu.

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un rol aldığı, bir dönemin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin' karakterine hayat veren Alpaslan Özmol yeni tarzıyla dikkat çekti. Alparslan Özmol saçlarını kazıtarak bıyıklarını kesti. Yeni tarzını sevenleriyle paylaşan Alpaslan Özmol, takipçilerinden birçok yorum aldı.

 

Alparslan Özmol'u, alışılmışın dışında imajıyla gören takipçileri, ''Abi bari alıştıra alıştıra kesseydin. Tilkiden kurtulan horoz gibi olmuşsun'' ve ''Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş'' gibi yorumlarda bulundu.

Etiketler çaycı hüseyin imaj
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